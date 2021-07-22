В Україні укладено 1,6 тис. угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення після старту ринку в липні

Мінагрополітики додає, що з початку запуску земельного ринку від нотаріусів надійшло 4,48 тис. заявок на доступ до Державного земельного кадастру для онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок.

З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на ранок 22 липня в Україні здійснено 1,6 тис. земельних транзакцій на ділянки с/г призначення загальною площею 2,44 тис. га, лідери за кількістю укладених договорів - Полтавська і Харківська області, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті в четвер.

Уточнюється, що за сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Полтавська область із показником 506,6 га, за нею йдуть Харківська (310,7 га), Вінницька (218,6 га), Кіровоградська (194,0 га) та Чернігівська (157, 3 га) області.

Мінагрополітики додає, що з початку запуску земельного ринку від нотаріусів надійшло 4,48 тис. заявок на доступ до Державного земельного кадастру для онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок. Із них 3,89 тис. заявок погоджено, 0,01 тис. перебувають у черзі на розгляд, 0,52 тис. відмовлено в доступі. Загалом у країні налічується понад 6 тис. нотаріусів.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках проведеної урядом земельної реформи, почав працювати 1 липня. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати в розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них загалом не більше ніж 10 тис. га.

Нагадаємо, що в уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі