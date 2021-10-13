В Україні запрацював єдиний екологічний вебпортал "ЕкоСистема" - Міндовкілля

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема", якою врегульовується питання функціонування єдиної екологічної платформи, запущеної Міндовкілля в тестовому режимі ще в травні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

“Відсьогодні "ЕкоСистема" стає офіційним державним вебпорталом. Це єдиний ресурс перевіреної екологічної інформації та отримання екологічних адмінпослуг. На її базі ми вже відкрили 66 реєстрів і постійно працюємо над збільшенням кількості оприлюднених наборів екологічних даних. Вони доступні кожному громадянину нашої країни”, - заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський

Він зазначив, що до кінця 2021 року в системі буде близько 80-ти реєстрів. Так, за словами урядовця, Україна виконує свої зобов’язання і відкриває для своїх громадян доступ до інформації про стан довкілля, що передбачено Орхуською конвенцією.

Зазначається, що "ЕкоСистема" є загальнодержавною екологічною автоматизованою інформаційно-аналітичною системою, інтегрованою з порталом "Дія", яка покликана забезпечити доступ до екологічної інформації. А також забезпечити ефективну електронну взаємодію між державою, бізнесом та громадою з метою отримання адміністративних послуг у сфері захисту довкілля.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець уточнив, що "ЕкоСистема" наразі містить 7 онлайн послуг, 66 реєстрів відкритих екологічних даних, 3 інтегровані інформаційні ресурси: державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду, сайт wownature.in.uа та Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів.

Наголошується, що документ також має на меті забезпечити високий рівень поінформованості українців про стан довкілля; полегшити впровадження механізму електронного урядування; гарантувати прозорість в діяльності органів виконавчої влади; спростити узагальнення та систематизацію інформації про довкілля, якою володіють органи державної влади на різних рівнях; сприяти узгодженню позицій стейкхолдерів та активізації участі громадськості при прийнятті рішень, які стосуються екологічної політики тощо.

Нагадаємо, що ЄС наполягає на швидкому ухваленні ключового екологічного законодавства України