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В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить
Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро в рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро Фото: pixabay/cosmix
Про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.
 
"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.
 
Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. 
 
Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.
 
Про наміри створити новий панєвропейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів Єврокомісія заявила рік тому.
 
 
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10 05 2021 16:36
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