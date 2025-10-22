В ЄС поставили Сербії жорстку умову щодо рф
22 жовтня 2025, 21:07
Фото: blic.rs
Двері Євросоюзу закриті для Сербії, доки вона заглядає в рота росії
Сербія не стане членом Європейського Союзу, доки не приєднається до санкцій Брюселя проти росії.
Про це йдеться у сьогоднішній резолюції Європейського парламенту.
Загалом резолюція присвячена проблемі політичного насильства та репресій проти опозиції в Сербії, де вже рік тривають протести проти корупції та фальсифікацій на виборах. Європейський парламент засудив ці репресії і насильство силовиків проти протестувальників.
"Підтримуючи права сербських студентів та громадян на мирний протест, Парламент закликає до підзвітності та демократичних реформ у країні. Євродепутати глибоко стурбовані напруженою та поляризованою атмосферою, що підживлюється мовою ненависті, антиєвропейською тапроросійською пропагандою, а також кампаніями дискредитації, що поширюються контрольованими урядом ЗМІ та посадовцями", – йдеться у заяві Європарламенту.
Депутати Європарламенту вважають сербську владу відповідальною за "ескалацію репресій, нормалізацію насильства та ослаблення демократії в країні".
"Європарламент підкреслює свою тверду відданість перспективам членства Сербії в ЄС за умови досягнення помітного прогресу у дотриманні демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та санкціям проти росії", – йдеться у заяві.