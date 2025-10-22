В ЄС поставили Сербії жорстку умову щодо рф

Двері Євросоюзу закриті для Сербії, доки вона заглядає в рота росії

Сербія не стане членом Європейського Союзу, доки не приєднається до санкцій Брюселя проти росії.

Про це йдеться у сьогоднішній резолюції Європейського парламенту.

Загалом резолюція присвячена проблемі політичного насильства та репресій проти опозиції в Сербії, де вже рік тривають протести проти корупції та фальсифікацій на виборах. Європейський парламент засудив ці репресії і насильство силовиків проти протестувальників.

"Підтримуючи права сербських студентів та громадян на мирний протест, Парламент закликає до підзвітності та демократичних реформ у країні. Євродепутати глибоко стурбовані напруженою та поляризованою атмосферою, що підживлюється мовою ненависті, антиєвропейською тапроросійською пропагандою, а також кампаніями дискредитації, що поширюються контрольованими урядом ЗМІ та посадовцями", – йдеться у заяві Європарламенту.