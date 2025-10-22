Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ЄС поставили Сербії жорстку умову щодо рф

22 жовтня 2025, 21:07
В ЄС поставили Сербії жорстку умову щодо рф
Фото: blic.rs
Двері Євросоюзу закриті для Сербії, доки вона заглядає в рота росії
Сербія не стане членом Європейського Союзу, доки не приєднається до санкцій Брюселя проти росії.
 
Про це йдеться у сьогоднішній резолюції Європейського парламенту.
 
Загалом резолюція присвячена проблемі політичного насильства та репресій проти опозиції в Сербії, де вже рік тривають протести проти корупції та фальсифікацій на виборах. Європейський парламент засудив ці репресії і насильство силовиків проти протестувальників.
 
"Підтримуючи права сербських студентів та громадян на мирний протест, Парламент закликає до підзвітності та демократичних реформ у країні. Євродепутати глибоко стурбовані напруженою та поляризованою атмосферою, що підживлюється мовою ненависті, антиєвропейською тапроросійською пропагандою, а також кампаніями дискредитації, що поширюються контрольованими урядом ЗМІ та посадовцями", – йдеться у заяві Європарламенту. 
 
Депутати Європарламенту вважають сербську владу відповідальною за "ескалацію репресій, нормалізацію насильства та ослаблення демократії в країні".
 
"Європарламент підкреслює свою тверду відданість перспективам членства Сербії в ЄС за умови досягнення помітного прогресу у дотриманні демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та санкціям проти росії", – йдеться у заяві.

 

Сербіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється