ПОЛІТИКА НОВИНИПерший міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає, що другий референдум про незалежність від Сполученого Королівства може відбутися у жовтні 2023 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В жовтні 2023 року у Шотландії може відбутися референдум про незалежність– перший міністр
Фото: ansionnachfionn.com
Про це повідомляє Reuters.
Верховний суд Великої Британії у вівторок розпочне слухання аргументів щодо дозволу на голосування про відокремлення Шотландії без схвалення британського прем’єр-міністра Ліз Трасс та її уряду.
Стерджен стверджує, що оскільки минулого року виборці підтримали партії, які виступають за незалежність, на виборах до парламенту Шотландії, їм було надано мандат висунути законопроєкт про проведення референдуму 19 жовтня 2023 року.
"Почекаймо і подивімося, що скаже суд. Я впевнена, що Шотландія стане незалежною", - сказала вона.
Як повідомлялося, на референдумі 2014 року шотландські виборці вирішили залишитися у складі Сполученого Королівства з показниками 55% за та 45% проти. Однак SNP (Шотландська національна партія) стверджує, що вихід Великої Британії з Євроспільноти радикально змінив політичний та економічний ландшафт.
Після голосування 2014 року тодішній британський прем’єр-міністр Девід Кемерон наполягав, що питання про шотландську незалежність "врегульоване на кілька поколінь", а його наступниця Тереза Мей заявляла, що "зараз не час" повторювати подібний референдум.
Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон також заявляв, що не погодиться на проведення референдуму.
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09 10 2022 16:12 МЕДІА
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