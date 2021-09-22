НОВИНИВакцинованим від COVID-19 подарують знижку 50% на три поїздки в таксі Uklon.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакциновані від COVID-19 українці отримають знижку на проїзд в одній зі служб таксі
Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб заохотити українців пройти вакцинацію від COVID-19. Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки
Фото: moygrad.kiev.ua
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб заохотити українців пройти вакцинацію від COVID-19. Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки", - ідеться у повідомленні.
Скористатися пропозицією можна у всіх 27 українських містах, де присутній сервіс. Ініціатива діє до 31 жовтня 2021 року.
Для отримання знижки необхідно завантажити додаток Uklon і зареєструватися, потім зісканувати з плаката у центрах і пунктах вакцинації QR-код і авторизуватися в чат-боті через Телеграм. Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.
"Ми вдячні бізнесу за те, що вони долучилися до популяризації вакцинації від COVID-19. У всіх прогресивних країнах соціально відповідальний бізнес висловлює свою підтримку та наголошує на важливості щеплень. Адже зараз йдеться про збереження життя та здоров’я, як персоналу, так і клієнтів. І тільки спільними зусиллями ми всі зможемо повернутись до нормального життя", – наголосив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Це вже не перша наша ініціатива, спрямована на захист громадського здоров'я. Раніше разом з Helsi.me ми відкривали консолідований запис на вакцинацію для всіх драйверів, які співпрацюють з нами. А в локдаун допомагали з логістикою медикам і онкопацієнтам. Завжди раді об'єднати зусилля з колегами і партнерами, тому що віримо, що так ми здатні подолати ковід ще швидше", — заявив співзасновник і COO компанії Uklon Сергій Смусь.
Як повідомлялося, в Україні станом на 21 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищений у Києві та у 22 регіонах.
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22 09 2021 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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