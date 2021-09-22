Вакциновані від COVID-19 українці отримають знижку на проїзд в одній зі служб таксі

Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб заохотити українців пройти вакцинацію від COVID-19. Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки

Вакцинованим від COVID-19 подарують знижку 50% на три поїздки в таксі Uklon.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб заохотити українців пройти вакцинацію від COVID-19. Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% на три поїздки", - ідеться у повідомленні.

Скористатися пропозицією можна у всіх 27 українських містах, де присутній сервіс. Ініціатива діє до 31 жовтня 2021 року.

Для отримання знижки необхідно завантажити додаток Uklon і зареєструватися, потім зісканувати з плаката у центрах і пунктах вакцинації QR-код і авторизуватися в чат-боті через Телеграм. Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.

"Ми вдячні бізнесу за те, що вони долучилися до популяризації вакцинації від COVID-19. У всіх прогресивних країнах соціально відповідальний бізнес висловлює свою підтримку та наголошує на важливості щеплень. Адже зараз йдеться про збереження життя та здоров’я, як персоналу, так і клієнтів. І тільки спільними зусиллями ми всі зможемо повернутись до нормального життя", – наголосив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Це вже не перша наша ініціатива, спрямована на захист громадського здоров'я. Раніше разом з Helsi.me ми відкривали консолідований запис на вакцинацію для всіх драйверів, які співпрацюють з нами. А в локдаун допомагали з логістикою медикам і онкопацієнтам. Завжди раді об'єднати зусилля з колегами і партнерами, тому що віримо, що так ми здатні подолати ковід ще швидше", — заявив співзасновник і COO компанії Uklon Сергій Смусь.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищений у Києві та у 22 регіонах.