Варшава не направлятиме війська до України, але підтримає союзників логістикою

Польща не буде відправляти свої війська до України в межах миротворчої місії.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє RMF FM.

Під час пресконференції його запитали, як уникнути ситуації, коли польські представники можуть опинитися поза переговорами про завершення війни, а також нагадали про заяви політиків Права і справедливості, які наголошують, що Польща не відправлятиме солдатів в Україну.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", — відповів польський міністр.

Косіняк-Камиш стверджує, що рішення не відправляти польських військових в Україну підтримує не лише урядова коаліція, а й усе польське суспільство. Він наголосив, що така позиція не виключає участі Польщі у "коаліції рішучих", яка об'єднує країни, що допомагають Україні іншим способом.

Міністр повідомив, що серед ключових завдань країни — захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де постійно залучені 5−6 тисяч військовослужбовців. Він також наголосив на важливості забезпечення інфраструктури й логістики для можливої миротворчої місії. За його словами, у цьому процесі на території Польщі будуть залучені десятки, сотні чи навіть тисячі польських солдатів для гарантування безпеки союзних військ, які перебувають у країні або потенційно могли б бути розміщені в Україні.

Косіняк-Камиш зазначив, що неодноразово обговорював із міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії питання ролі Польщі як країни, яка забезпечує проведення можливої місії союзників в Україні. Він наголосив, що командувачі французької та британської армій, «які взяли на себе організацію філософії "коаліції рішучих", добре розуміють роль Польщі».

США та країни Європи терміново розробляють гарантії безпеки для України, щоб створити умови для можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором владіміром путіним.