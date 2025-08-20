Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Варшава не направлятиме війська до України, але підтримає союзників логістикою

20 серпня 2025, 21:12
Варшава не направлятиме війська до України, але підтримає союзників логістикою
Фото: wartime.org.ua
Косіняк-Камиш стверджує, що рішення не відправляти польських військових в Україну підтримує не лише урядова коаліція, а й усе польське суспільство.

Польща не буде відправляти свої війська до України в межах миротворчої місії.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє RMF FM.

Під час пресконференції його запитали, як уникнути ситуації, коли польські представники можуть опинитися поза переговорами про завершення війни, а також нагадали про заяви політиків Права і справедливості, які наголошують, що Польща не відправлятиме солдатів в Україну.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", — відповів польський міністр.

Косіняк-Камиш стверджує, що рішення не відправляти польських військових в Україну підтримує не лише урядова коаліція, а й усе польське суспільство. Він наголосив, що така позиція не виключає участі Польщі у "коаліції рішучих", яка об'єднує країни, що допомагають Україні іншим способом.

Міністр повідомив, що серед ключових завдань країни — захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де постійно залучені 5−6 тисяч військовослужбовців. Він також наголосив на важливості забезпечення інфраструктури й логістики для можливої миротворчої місії. За його словами, у цьому процесі на території Польщі будуть залучені десятки, сотні чи навіть тисячі польських солдатів для гарантування безпеки союзних військ, які перебувають у країні або потенційно могли б бути розміщені в Україні.

Косіняк-Камиш зазначив, що неодноразово обговорював із міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії питання ролі Польщі як країни, яка забезпечує проведення можливої місії союзників в Україні. Він наголосив, що командувачі французької та британської армій, «які взяли на себе організацію філософії "коаліції рішучих", добре розуміють роль Польщі».

США та країни Європи терміново розробляють гарантії безпеки для України, щоб створити умови для можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором владіміром путіним.

Польщамиротворча місіяКоаліція рішучихВладислав Косіняк-Камиш

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється