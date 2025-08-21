Варшава передала рф ноту протесту через інцидент з дроном

Подія сталась в ніч на середу.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що передало посольству Російської Федерації ноту протесту через падіння та вибух російського безпілотника на території країни.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Інцидент стався в ніч на середу в селі Осини, що в Люблінському воєводстві. Варшава рішуче засудила цей факт, наголосивши, що він є порушенням суверенітету Польщі.

"Міністерство вважає цей інцидент черговою свідомою провокацією, яка вписується у схему гібридних дій російської федерації проти Польщі та інших європейських держав", – йдеться в заяві.

Польське МЗС також зажадало від рф негайних пояснень і закликало припинити всі ворожі та провокаційні дії проти Польщі.

"Недружні дії росії щодо Польщі відбуваються паралельно з воєнною агресією проти України, яка призвела до сотень тисяч жертв і є грубим порушенням міжнародного права та основ гуманітарних принципів", – додали у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що російський Shahed упав за 40 км від польської авіабази.