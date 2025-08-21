російський Shahed упав за 40 км від польської авіабази – Defense Express

Defense Express пише, що в Польщі є засоби для боротьби з дронами

російський дрон, який уночі 20 серпня залетів на територію Польщі, впав і вибухнув за 40 км від авіабази, на якій розміщений повітряний патруль НАТО.

Про це проінформував спеціалізований військовий портал Defense Express.

Падіння дрона, який медіа ідентифікувало як Shahed, сталося на кукурудзяному полі неподалік села Осіни в Люблінському воєводстві Польщі. Польські військові розповіли, що це був російський дрон-приманка, він не має боєголовки, але обладнаний вибухівкою для самознищення.

"Мабуть, він летів дуже низько, щоб уникнути потрапляння в поле зору наших радарів", – повідомив генерал

Даріуш Малиновський. В уряді Польщі подію назвали провокацією з боку рф.

Defense Express зазначає, що дрон залетів на територію Польщі на глибину приблизно 100 км. "російський Shahed символічно впав за 40 км від авіабази польських повітряних сил, на якій розміщується повітряний патруль НАТО, який має додатково посилити захист країни від повітряних атак. Постає питання: а чому так сталося?" – пише видання. Його автори звертають увагу, що Варшава регулярно повідомляє про піднімання авіації в небо під час російських масованих атак на Україну. "Для поляків це цілком зрозуміла постійна загроза. Також польські збройні сили не можуть жалітися на брак засобів", – наголошує медіа.

Медіа перерахувало засоби ППО, які розміщені в Польщі: винищувачі F-16, FA-50, МіГ-29, літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Saab 340 AEW, радіолокаційна система на аеростатах.

"Але це не все, бо в Польщі діє спільна місія НАТО з повітряного патрулювання і на авіабазах країни розміщуються літаки інших держав Альянсу з метою посилення безпеки. Зокрема, два тижні тому на 23-й авіабазі Minsk Mazowiecki розмістили п'ять німецьких винищувачів Eurofighter", – пояснив Defense Express.

Він визнав, що поляки не можуть закрити свій кордон наземними РЛС для виявлення низьковисотних цілей, але назвав спосіб, який Варшава могла б використати для своєї ППО.