Варшава закликає ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року

Це допоможе посилити економічну стійкість ЄС та зменшити залежність від політично мотивованих поставок.

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика закликав Європейський Союз повністю припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, аби зупинити фінансування військової машини рф.

Про це стало відомо із листа Мотики до колег - міністрів енергетики країн ЄС, з яким ознайомилося видання The Guardian.

У зверненні, надісланому кілька днів після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Мотика наголосив, що «поточні міжнародні обставини, а також необхідність зміцнення стійкості європейських економік вимагають скоординованої реакції».

Міністр підкреслив, що встановлення чіткого терміну до 2026 року «демонструватиме нашу рішучість досягти незалежності від поставок нафти, обтяжених політичними та стратегічними ризиками».

Польща також закликає впровадити скоординовані компенсаційні механізми для підтримки країн, які найбільше постраждають від припинення імпорту, включно із заходами щодо забезпечення доступу до альтернативних джерел нафти на випадок перебоїв.