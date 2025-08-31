Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон обмежує доступ Палестини до Генасамблеї ООН

31 серпня 2025, 09:37
Фото: reuters.com
У заяві палестинського президентства рішення США назвали "несправедливим" і закликали Вашингтон його переглянути.

Сполучені Штати Америки відмовили у видачі візи президенту Палестинської адміністрації Махмуду Аббасу, що унеможливлює його участь у наступній сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє CNN.

У п’ятницю, 29 серпня, Держдепартамент США заявив про відмову у видачі та анулювання віз членам Палестинської адміністрації (ПА) та Організації визволення Палестини (ОВП). Під обмеження потрапив і Аббас разом із близько 80 іншими палестинськими чиновниками.

Водночас місія ПА при ООН отримає винятки відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН. Проте відмова у видачі візи Аббасу може порушувати цю угоду, оскільки ООН визнає Палестину державою-спостерігачем.

У Держдепартаменті пояснили рішення тим, що дії ПА та ОВП, на їхню думку, сприяли зриву переговорів про припинення вогню в Газі та відмові Хамасу звільнити заручників.

У заяві палестинського президентства рішення США назвали "несправедливим" і закликали Вашингтон його переглянути.

Низка європейських країн також розкритикувала крок США. Прем’єр Іспанії Педро Санчес наголосив, що "Палестина має право бути почутою в ООН". Схожу позицію висловила й Франція.

Посол Палестини при ООН Ріяд Мансур заявив, що делегація відреагує "відповідним чином" залежно від практичного застосування обмежень.

Організація ісламського співробітництва, до якої входять 57 держав, назвала рішення США "дискримінаційним" і таким, що суперечить міжнародному праву.

Водночас Ізраїль, зокрема міністр закордонних справ Гідеон Саар та постпред в ООН Дані Данон, підтримав дії Вашингтону.

80-та сесія Генасамблеї ООН відкриється у вересні 2025 року та триватиме до вересня 2026-го. Очолить її колишня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, Палестину як державу визнають 139 зі 193 країн-членів ООН. Декілька європейських держав, включно з Францією, готуються офіційно зробити це під час майбутньої сесії в Нью-Йорку.

