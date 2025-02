Вашингтон продасть Ізраїлю на $7,4 млрд бомб і ракет

Поставки зброї та систем наведення почнуться в 2026 році.

Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад 7,4 мільярда доларів, попри на глобальну критику його дій у секторі Газа і Лівані.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

В п'ятницю, 7 лютого, Державний департамент повідомив Конгрес про те, що він схвалив продаж 3000 ракет класу "повітря-земля" Hellfire і супутнього устаткування на суму 660 мільйонів доларів, а також бомб, систем наведення і детонаторів на суму 6,75 мільярда доларів.

США, як і раніше, планують озброювати близькосхідного союзника, "і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати готовність до самооборони".

Пентагон продасть Єрусалиму більше 2 тисяч 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Очікується, що постачання бомб і відповідних систем наведення почнуться наступного року, а ракет Hellfire, вироблених компанією Lockheed Martin Corp., почнуться 2028 року.

Бомби будуть поставляти як з американських складів, так і від підрядників, включно з Boeing Co, ATK Tactical Systems Co і підрозділом L3Harris Technologies Inc.

Адміністрація президента Дональда Трампа випустила партію 2000-фунтових бомб для Ізраїлю, яка була припинена колишнім президентом Джо Байденом після того, як Ізраїль провів військову атаку проти Хамас у секторі Газа.

