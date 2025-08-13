Ватикан повністю перейде на сонячну енергію

Папа Лев XIV оголосив про масштабні екологічні зміни у Ватикані.

Новий Папа римський позиціонує себе як "кліматичний чемпіон" і планує зробити Ватикан першою у світі країною, яка повністю забезпечуватиметься сонячною енергією. В рамках цього проєкту поблизу Риму зведуть масштабну сонячну електростанцію.

Про це повідомляє агентство Вloomberg.

"Ця ініціатива має стати прикладом для всього світу. Піклування про спільний дім - це наш духовний і моральний обов’язок, особливо у часи дедалі частіших стихійних лих", - заявив Папа Лев XIV.

Запровадження “зеленої” меси стане ще одним кроком у поширенні екологічного мислення серед католиків. Ініціативу Папи підтримують ідеї, викладені в енцикліці Laudato Si’ його попередника Франциска, де йшлося про відповідальність перед майбутніми поколіннями та потребу берегти природу як дар Бога.

Папа Лев XIV закликає вірян молитися за тих, хто ще не усвідомлює серйозності кліматичної кризи, та об’єднуватися в спільних зусиллях для захисту планети. Особливо це актуально на тлі масштабних природних катастроф — пожеж, повеней та хвиль аномальної спеки, які вже забрали тисячі життів у різних куточках світу.

Ці дії Папи знаходять відгук серед вірян: більшість американських католиків, згідно з опитуваннями, вважають екологічну відповідальність одним із головних завдань церкви.

У часи, коли деякі держави відходять від кліматичних зобов’язань, Ватикан демонструє, що навіть найменша країна у світі може зробити вагомий внесок у боротьбу за майбутнє планети. Папа Лев XIV не просто продовжує справу свого попередника. Він перетворює духовне лідерство на потужний моральний заклик до дій.