Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет LMM

Це посилить українську ППО на тлі зростання загроз із повітря.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про дострокову передачу Україні сотень легких багатоцільових ракет (LMM, Martlet) для протиповітряної оборони — постачання відбулося на п’ять місяців раніше від запланованого терміну.

Про це йдеться в пресрелізі Великої Британії.

Ракети виготовлені на підприємстві в Белфасті (Північна Ірландія) і входять у програму військової допомоги, яку надає Лондон Києву. За повідомленням британської влади, дострокове постачання має на меті пришвидшити підсилення української ППО та відповісти на поточні потреби на фронті.

LMM (Lightweight Multirole Missile або Martlet) це легка багатоцільова керована ракета довжиною приблизно 1,3 м і вагою близько 13 кг. Ракета оснащена лазерною та інфрачервоною системами наведення, має дальність до 8 км і бойову частину близько 3 кг з уламковим ефектом. LMM призначена для ураження дронів, гелікоптерів, легких суден і бронетехніки. Вона може запускатися з наземних платформ (зокрема з ПЗРК, зенітних модулів Stormer HVM чи RapidRanger), а також з повітряних і морських носіїв.

Дострокова передача є частиною ширшої британської програми підтримки: у 2025 році Лондон виділив 4,5 млрд фунтів стерлінгів на оборонну допомогу Україні найбільший пакет допомоги, який коли-небудь надавався Великою Британією одній державі. Раніше Україна також мала плани закупити британські системи ППО RapidRanger разом із ракетами LMM у межах масштабних оборонних угод на суму близько $2,3 млрд.

Паралельно посилюється й промислова співпраця: український виробник безпілотників Ukrspecsystems оголосив про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн з будівництва заводу та випробувального центру, що має створити близько 500 висококваліфікованих робочих місць. Крім того, Велика Британія і Україна домовилися про запуск спільних оборонних проєктів, включно з виробництвом дронів-перехоплювачів та плануючих боєприпасів.

Дострокові поставки LMM підкреслюють прагнення Великої Британії пришвидшити постачання критично важливих озброєнь та зміцнити оборонні спроможності України на тлі тривалого конфлікту.