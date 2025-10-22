Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія призначила нового посла в Україні

22 жовтня 2025, 19:50
Велика Британія призначила нового посла в Україні
фото: www.gov.uk
Ніл Кромптон працював послом в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ніл Кромптон став новим послом Великої Британії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Посол замінить на цій посаді Мартіна Гарріса. Кромптон почне виконувати свої обов’язки у жовтні 2025 року.
 
"Пан Ніл Кромптон, командор ордену Британської імперії, призначений послом його Величності в Україні після пана Мартіна Гарріса, кавалера ордену Святого Михайла і Святого Георгія, офіцера ордену Британської імперії, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", – йдеться у повідомленні.
Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється