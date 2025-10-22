Велика Британія призначила нового посла в Україні

Ніл Кромптон працював послом в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ніл Кромптон став новим послом Великої Британії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Посол замінить на цій посаді Мартіна Гарріса. Кромптон почне виконувати свої обов’язки у жовтні 2025 року.

"Пан Ніл Кромптон, командор ордену Британської імперії, призначений послом його Величності в Україні після пана Мартіна Гарріса, кавалера ордену Святого Михайла і Святого Георгія, офіцера ордену Британської імперії, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", – йдеться у повідомленні.