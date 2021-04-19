Великодній кошик в Україні у 2021 році коштуватиме 780 грн - Інститут аграрної економіки

Вартість великоднього кошика в 2021 році, з урахуванням середніх цін в Україні станом на березень, становитиме близько 780 грн, що на 160 грн, або 25,8% дорожче, ніж минулого року, коли мінімальний набір великодній продуктів коштував 620 грн.

Як повідомляє прес-служба ННЦ "Інститут аграрної економіки" в понеділок, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки - становитиме близько 120 грн за 1 кг., повідомляє "Інтерфакс-Україна". У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже "її ціна залежить від складових та оздоблення випічки".

"Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого - зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію через зменшення світового врожаю зернових, збільшення вартості енергоресурсів, а також сплеск цін на продукти харчування через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19", - зазначив Лупенко.

За розрахунками науковців, окрім паски, до великоднього кошика входять також яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль, які також подорожчали порівняно з минулим роком.

"Неочікувано дорогого складовою святкового кошика 2021 року стали яйця - 38 грн за десяток, що на 90% більше, ніж у березні минулого року", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що традиційно дорогими будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) - 135 грн із розрахунку 230-280 грн за 1 кг. Порівняно з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому в Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг

"Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). М'який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Ціна хріну (250 г) - 14 грн, тобто залишилася на рівні минулого року - 10-15 грн і залежить від виробника і смакових складових", - повідомляють у ННЦ.

Там додають, що в разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими - помідори, огірки, яблука, червоне вино - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн, або на 20,2%, більше за вартість кошика такого самого складу в 2020 році.

"Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук, а також збільшенням ціни на плодові вина. Порівняно з 2020 роком ціна яблук зросла на 42,9% і становить 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Середня ціна в Україні на овочі залишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за пляшку церковного вина "Кагор" у середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

"Певна частина українців зазнала відчутних фінансових втрат в умовах карантинних заходів і змушена економити, зокрема на підготовці до Великодня. Передусім це можливо за рахунок найбільш дорогої частини великоднього кошика - домашньої ковбаси, буженини, сиру. Також суттєво можна заощадити на зменшенні кількості продуктів у кошику. Водночас загальна вартість великоднього кошика становить 6-7% середньомісячної заробітної плати рядового українця та 20-22% середньої пенсії, тобто є доступною для переважної більшості наших співгромадян", - повідомляють науковці.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" розрахував вартість великоднього кошика в 2021 році на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках і в супермаркетах у середньому в регіонах на 1 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що священник ПЦУ, викладач Київської православної богословської академії Андрій Дудченко вважає, що православні та католики повинні святкувати Великдень одного і того ж дня.