Венесуельські літаки вчинили провокацію проти США

05 вересня 2025, 09:09
Венесуельські літаки вчинили провокацію проти США
Фото з вільних джерел
За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро

Два венесуельські військові літаки пролетіли над американським військовим кораблем у Карибському морі.

Про це повідомляє Вloomberg.

За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після того, як Америка атакувала швидкісний катер, який, як стверджується, перевозив наркотики.
 
"Цей вкрай провокаційний маневр мав на меті перешкодити нашим операціям з боротьби з наркотиками", – заявив Пентагон.
 
Там також зазначили, що "картелю", який керує Венесуелою, "настійно рекомендується" не втручатися в будь-які інші операції США.
 
Зазначається, що кілька днів тому США завдали удару по судні, яке, як стверджується, займалося контрабандою наркотиків у Карибському морі і, за їхніми словами, прямувало з Венесуели, в результаті чого загинули всі 11 осіб на борту. США відправили до Карибського басейну кілька кораблів з близько 4 тис. моряків і морських піхотинців, що, за словами офіційних осіб, є спробою боротися з наркотрафіком.
війна в Україні

