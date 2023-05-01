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Верещук рекомендує українцям на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти рф

01 травня 2023, 14:10
Верещук рекомендує українцям на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти рф
Фото: aif.ua
На її думку, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація або репресії не допоможуть.

Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для того, щоб українці з тимчасово окупованих територій могли виїхати на підконтрольну Уряду територію.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях. Вони хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій", - зауважила Верещук.

Вона наголосила, що якщо окупанти хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то мають відкрити гуманітарні коридори.

"Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням. Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію", - підкреслила Верещук.

Натомість уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець радить українцям на окупованих територіях не відмовлятися від російського паспорта задля збереження власного життя і виживання. За його словами, українська влада сприйматиме це як вимушений крок.

 

війна в Україніросія окупантипаспорт рф

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