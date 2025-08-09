Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Відмова Зеленського від територіальних поступок може розлютити Трампа — NYT

09 серпня 2025, 11:55
skrin
Зеленський різко відхилив пропозицію Трампа про обмін територіями з рф задля завершення війни в Україні.

Відмова президента України Володимира Зеленського від територіальних поступок у майбутній угоді з країною-агресором росією ризикує розлютити президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання вважає, що Зеленський різко відхилив пропозицію Трампа про обмін територіями з рф задля завершення війни в Україні. Про це свідчить заява президента 9 серпня щодо територіальних питань України, які закріплені у Конституції.

Раніше Трамп вже критикував Україну за те, що вона «не готова до миру».

Президент США зробив мирну угоду між Україною та росією однією зі своїх головних цілей зовнішньої політики, навіть якщо це означає прийняття умов, невигідних для Києва, підсумовує NYT.

Увечері 8 серпня Трамп оголосив про майбутню зустріч з путіним у штаті Аляска 15 серпня, назвавши її «значущою подією у двосторонніх відносинах між США та росією».

Президент США також розповів, що обговорюватиме з путіним війну в Україні, і його план врегулювання конфлікту передбачає обмін територіями, внаслідок чого Київ отримає назад частину своїх земель, але змушений буде відмовитися від інших. За даними низки ЗМІ, йдеться про здачу росії Луганської і Донецької областей.

Телеканал CBS News згодом написав, що президент України, ймовірно, «у певній формі» братиме участь у зустрічі Трампа з путіним на Алясці.

Наразі офіційних коментарів з боку України щодо цієї заяви немає. Водночас джерела CBS News повідомляють, що Володимир Зеленський може долучитися до перемовин у певній формі.

війнаДональд ТрампокупаціяпереговориВолодимир Зеленський

