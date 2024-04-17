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ПОЛІТИКА

Відсутність в України сучасних винищувачів означає, що росія може діяти безкарно – The Telegraph

17 квітня 2024, 19:34
Відсутність в України сучасних винищувачів означає, що росія може діяти безкарно – The Telegraph
Фото: з відкритих джерел
росія швидко модифікувала стару, дешеву систему у високоефективну.

Якщо у когось і залишилися сумніви щодо важливості протиповітряної оборони у 21 столітті, то масована повітряна атака Ірану на Ізраїль мала б їх розвіяти. Однак, якщо потрібні додаткові докази, подивіться на те, що відбувається в Україні. Минулого тижня нестача ракет протиповітряної оборони призвела до того, що Україна не змогла запобігти знищенню росією потужної Трипільської електростанції під Києвом. Частково успіх російських військових є результатом застосування новітнього озброєння, але вони також модифікують старе, оснащуючи його супутниковими системами наведення.

Про це пише The Telegraph.

"Відсутність в України ракет дальнього радіусу дії "земля-повітря" або ефективного парку сучасних винищувачів, здатних протистояти загрозі з повітря, означає, що росія може діяти відносно безкарно", — повідомляє газета.

Американські ракетні комплекси Patriot, попри їхню ефективність, є дуже дорогим об'єктом, який Україна не може дозволити собі втратити, і їх рідко можна побачити на фронті. Довгоочікувані F-16, оснащені ракетами з радіолокаційним наведенням великої дальності, зможуть конкурувати в повітрі з російськими Су-34 і Су-35. Однак кількість F-16 буде обмеженою, і чи буде їх достатньо, щоб припинити російські атаки ще належить з'ясувати.

Руйнівна дія крилатих бомб, які застосовує росія свідчить про те, що старі системи все ще актуальні, особливо в поєднанні з масштабом. росія швидко модифікувала стару, дешеву систему у високоефективну.

Генерал Сандерс, начальник Генерального штабу Великої Британії зауважив у 2023 році, що не можна "кібернетично переправитись через річку". Так само не можна кібернетично відбити атаку російських швидких літаків або 300 іранських ракет.  Для цього потрібна належна зброя. Війна сьогодення вимагає як масштабу, так і сили. І тому для Європи настав час усвідомити це.

ППОвинищувачівійна в Україниросія-агресор

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