Віткофф може залишити посаду спецпосланця США на Близькому Сході

30 вересня 2025, 10:31
Віткофф може залишити посаду спецпосланця США на Близькому Сході
джерело DR
Команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості.
Спеціальний посланник Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року.
 
Про це повідомляє Times of Israel.
 
Нагадаємо, з самого початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов’язки спеціального урядового службовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб у організації подальшої дипломатичної роботи.
 
За словами джерела видання, сам Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.
 
Також зазначається, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що у випадку якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним ухваленням відставки.
