Війна в Україні полегшила для США ізоляцію Китаю в Тихоокеанському регіоні – CNN

Китай стає все більш ізольованим на власному "задньому подвір'ї".

Через рік після вторгнення росії в Україну підтримка Сі Цзіньпіном путіна відкрила Сполученим Штатам і їхнім партнерам у Тихоокеанському регіоні можливість зміцнити іноді зіпсовані відносини на шкоду Пекіну.

Лише за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США; Південна Корея визнала, що стабільність у Тайванській протоці необхідна для її безпеки; Філіппіни оголосили про нові права доступу США до військових баз і говорять про спільне патрулювання Південно-Китайського моря з Австралією, Японією та США.

Про це пише CNN.

Це можуть бути найбільші ініціативи, але вони далеко не єдині, через які Китай стає все більш ізольованим на власному "задньому подвір'ї", оскільки відмовляється засудити вторгнення свого партнера в Москві в суверенну країну, зберігаючи при цьому військовий тиск на самоврядний острів Тайвань.

Аналітики кажуть, що все це, імовірно, відбулося б і без війни в Україні, але війна та підтримка росії Китаєм допомогли пом'якшити протиріччя для реалізації цих проектів.

Наприклад, Японія, війська якої обмежені за Конституцією після Другої світової війни силами "самооборони", тепер збирається купити у США крилаті ракети великої дальності "Томагавк", - зброя, яка може завдати удару по території Китаю.

Як зазначає CNN, країна, перед якою Японія відчуває себе особливо вразливою, - це Китай.

Є побоювання, що Китай може одного разу повести себе з Тайванем так само, як росія повелася з Україною, пише CNN.

У Токіо заявили, що мир через тайванську протоку необхідний для безпеки Японії. У цьому немає нічого нового, але актуальність в Японії є.

У Сеулі побоюються, що, якщо сили США будуть втягнуті в будь-який конфлікт із Китаєм через Тайвань, Південна Корея виглядатиме уразливою в очах лідера КНДР Кім Чен Ина, у якого є на озброєнні ядерна зброя.

Тим часом Сеул і Токіо тісніше співпрацюють з питань оборони, включаючи спільні військово-морські навчання зі США.

На думку аналітиків, тиск Китаю на Філіппіни має наслідки на протилежному боці Південно-Китайського моря. "Сінгапур і В'єтнам стали ще більш відкритими для розширення присутності США в регіоні. Вони не хочуть, щоб Китай домінував у Південно-Східній Азії", - сказав Орданіель.

Але війна в Україні не допомогла ключовому американському партнерству в Індо-Тихоокеанському регіоні, неформальному альянсу "чотиристоронній діалог з безпеки" (Quad), що об'єднує США, Японію, Австралію та Індію.

Індія, на відміну від трьох інших членів Quad, не засудила вторгнення росії в Україну. "Коли США, Австралія і Японія спробували засудити росію в спільній заяві, Індія відмовилася... Індія стверджувала, що Quad вирішує тільки проблеми Індо-Тихоокеанського регіону, а оскільки росії в регіоні немає, ця тема не може підніматися", - сказав Дерек Гроссман, старший військовий аналітик RAND Corporation.