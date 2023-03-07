Війна в Україні та відносини з Китаєм є одними з головних проблем, з якими стикається економіка – JPMorgan

США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

російська війна в Україні та відносини з Китаєм є одними з головних проблем, що стоять перед економікою США, вважає головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

"Найбільше мене турбує Україна. Нафта, газ, лідерство у світі та наші відносини з Китаєм - це набагато серйозніше, ніж економічні коливання, з якими нам всім доводиться мати справу щодня", - зазначив виконавчий директор JPMorgan.

Він також зазначив, що США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

"У нас все ще може бути "м'яка посадка". Можлива м'яка рецесія, можлива більш жорстка рецесія. Я думаю, що є хороші шанси, що інфляція знизиться, але недостатньо до четвертого кварталу", - зазначив Дімон.

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