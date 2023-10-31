Відповідь Китаю: американські військові масово закуповують морепродукти в Японії, незважаючи на Фукусіму

Такий крок, крім іншого, називають відповіддю на заборону імпорту, встановлену з боку Китаю.

Збройні сили США почали масово закуповувати в Японії тамтешні морепродукти у відповідь на заборону Китаю на імпорт після спуску очищеної води з АЕС Фукусіма.

Про це інформує BBC.



Посол США в Японії Рам Емануель сказав, що Вашингтон також може шукати інші способи протидії забороні Китаю. Він назвав це частиною "економічних війн" Пекіна.

Китай, який був найбільшим покупцем японських морепродуктів, заявив, що заборонив імпорт через побоювання щодо безпеки.



Пан Емануель сказав агентству Reuters, що це початок довгострокового контракту, який з часом поширюватиметься на всі види морепродуктів.

Придбані кошти будуть використані для харчування військовослужбовців і продаватимуться в магазинах і ресторанах на військових базах Японії.

"Це буде довгостроковий контракт між збройними силами США, рибальською сферою і кооперативами", — сказав пан Емануель.



Американські військові раніше не купували японські морепродукти в Японії, і Вашингтон також може розглянути імпорт риби з Японії та Китаю, сказав пан Еммануель.

Вищезгадані коментарі прозвучали після того, як кілька високопосадовців США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, відвідали Пекін, щоб послабити напруженість між двома найбільшими економіками світу.



Більше мільйона тонн очищених стічних вод накопичилося на АЕС у Фукусімі після того, як вона була серйозно пошкоджена цунамі 2011 року.