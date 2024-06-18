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Військові КНДР вдруге за два тижні перетнули кордон із Південною Кореєю

18 червня 2024, 10:08
Військові КНДР вдруге за два тижні перетнули кордон із Південною Кореєю
Фото: з відкритих джерел
Військові Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли.

Сьогодні вранці, 18 червня, вдруге за два тижні військові КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю. Близько 20-30 північнокорейських військових із робочим інструментом о 8:30 ранку перетнули демаркаційну лінію в межах демілітаризованої зони на центральній ділянці міжкорейського кордону.

Про це пише Yonhap.

Військові Південної Кореї попередили порушників через гучномовець та зробили кілька попереджувальних пострілів, після чого північнокорейські вояки повернутись на свою сторону кордону.

Як повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS), це стало другим порушенням кордону КНДР менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

В JCS уточнили, що після попереджувальних пострілів не було жодної незвичайної активності.

Згодом представник Об’єднаного комітету начальників штабів сказав, що інцидент стався випадково.

"Ці дії, схоже, є заходами з посилення внутрішнього контролю північнокорейських військових і мешканців і відбивають їхні спроби перетнути кордон", – заявили в JCS.

КНДРПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

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