Військові США ліквідували одного з ватажків ІДІЛ, який планував теракти в Європі – CNN

Під час операції жоден цивільний не постраждав.

Американські військові 17 квітня за допомогою гелікоптера здійснили рейд на північному сході Сирії, під час якого ліквідували одного з ватажків терористичної організації Ісламська держава.



Про це повідомляє CNN.

За словами речника Центрального командування США Джо Буччіно, лідер ІДІЛ відповідав за планування терактів на Близькому Сході та в Європі.

Полковник не назвав імені терориста. Він зазначив, що під час удару також було знищено двох інших озброєних осіб.

Буччіно додав, що жоден американський військовий під час рейду не постраждав, гелікоптер пошкоджень не зазнав.

Утім, згодом Центральне командування армії США повідомили, ім'я ліквідованого лідера територистів. Ним виявився - Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі.

Він був "старшим лідером ІДІЛ". Він "відповідав за планування нападів ІДІЛ на Європу". Окрім цього він організовував структуру керівництва для терористичного угруповання.

"Смерть Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі тимчасово ускладнить спроможність організації готувати атаки за кордоном", - повідомляється у заяві.

Не зважаючи на це, на території Сирії та Іраку Ісламська держава продовжує проводити терористичні акти. Їх здійснюють екстремістські сплячі осередки.