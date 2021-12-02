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Вкрадена картина з Франції вартістю 1,5 млн євро, яку знайшли в Україні, повернулася до музею

Полотно знайшли у людини, затриманої в Києві за підозрою в причетності до вбивства ювеліра
Картина художника Поля Сіняка, викрадена з музею французького Нансі у 2018 році та згодом знайдена в Україні, повернулася до Нансі.
Вкрадена картина з Франції вартістю 1,5 млн євро, яку знайшли в Україні, повернулася до музею Фото: Twitter Вадим Омельченко

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, поділившись фото з урочистого повернення полотна. 

Фото: Ецшееук Вадим Омельченко

"Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям і командній роботі з французькими колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера", - написав він у своєму Twitter.

Картину "Порт Ла-Рошель", вартість якої оцінюють у 1,5 млн євро, викрали з музею міста Нансі у 2018 році. 

У підсумку полотно знайшли у людини, затриманої в Києві за підозрою в причетності до вбивства ювеліра. 

Нагадаємо, що у мерії Брюсселя "знайшли" найстарішу версію картини барокового митця

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12 02 2021 16:05
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