"Вкрай небезпечний прецедент для Європи" – Зеленський

"росіяни повинні відчути наслідки. росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати", наголосив президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на територію Польщі, є "вкрай небезпечним прецедентом для Європи".

Про це Зеленський написав зранку у соцмережах.

“москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО", ‒ зазначив він.

Зеленський підкреслив, що йдеться не про один "шахед", який можна було б назвати випадковістю, а "щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі".

“Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати”, ‒ додав український лідер.