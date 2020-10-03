Влада Норвегії хоче, аби до 2040 року усі внутрішні рейси в країні виконували електролітаки

За планами уряду, перший політ на такому транспорті має відбутися до 2030 року

Влада Норвегії оголосила про амбітну мету — здійснити перший внутрішній рейс пасажирського електричного літака до 2030 року, а до 2040 року зробити такими всі внутрішні авіарейси.

Про це повідомляє The Barents Observer з посиланням на доповідь Управління цивільної авіації країни та державного оператора аеропортів Avinor, повідомляє "Громадське".

Внутрішні авіарейси доволі популярні в Норвегії, особливо на півночі країни, що пов’язано з місцевим ландшафтом - літак летить прямо та швидше, ніж машини та потяги.

Для прикладу можна взяти маршрут від найбільшого міста на півночі Альти до Анденеса. Літаком цей шлях можна подолати за 90 хвилин, тоді як на машині треба кружляти понад 10 годин.

Фото: Google Maps Шлях від Альти до Анденеса автомобілем

Через це на півночі країни є 16 аеропортів у межах 350 кілометрів від Альти. Аби знизити шкоду від викидів, влада королівства хоче пересадити громадян на електричні літаки.

Фото: The Barents Observer 16 аеропортів на півночі Норвегії