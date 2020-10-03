Влада Норвегії хоче, аби до 2040 року усі внутрішні рейси в країні виконували електролітаки
Про це повідомляє The Barents Observer з посиланням на доповідь Управління цивільної авіації країни та державного оператора аеропортів Avinor, повідомляє "Громадське".
Внутрішні авіарейси доволі популярні в Норвегії, особливо на півночі країни, що пов’язано з місцевим ландшафтом - літак летить прямо та швидше, ніж машини та потяги.
Для прикладу можна взяти маршрут від найбільшого міста на півночі Альти до Анденеса. Літаком цей шлях можна подолати за 90 хвилин, тоді як на машині треба кружляти понад 10 годин.
Фото: Google Maps Шлях від Альти до Анденеса автомобілем
Через це на півночі країни є 16 аеропортів у межах 350 кілометрів від Альти. Аби знизити шкоду від викидів, влада королівства хоче пересадити громадян на електричні літаки.
Фото: The Barents Observer 16 аеропортів на півночі Норвегії
За планами уряду, перший політ на такому транспорті має відбутися до 2030 року, а повністю перейти на електроавіацію Норвегія має до 2040 року. Якщо ці плани вдасться втілити, викиди парникових газів скоротяться на 80% у порівнянні з 2020 роком.
У доповіді також виділена низка потенційних електролітаків, які можуть виконувати внутрішні перевезення, у найбільшого з них лише 19 пасажирських місць
Один з можливих варіантів - повністю електричний літак Alice ізраїльської компанії Eviation. Він має 9 місць, а на одному заряді може пролетіти 1 046 кілометрів.
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