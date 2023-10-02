Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС

Вірменських політиків закликають розірвати всі військові та економічні угоди з росією.

Низка громадських і політичних сил закликають владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з ОДКБ, ЄАЕС (Євразійський економічний союз), СНД та подати заявку на членство в Євросоюзі.

З такою заявою вони виступили під час Форуму незалежності, передає вірменська служба Радіо Свободи.

Під час свого виступу вони засудили "загрози незалежності й територіальній цілісності Вірменії з боку росії та Азербайджану". Також вони закликали вірменських політиків негайно та радикально переглянути відносини з рф.

"В наші дні антивірменська позиція й політика, яку проводить російська влада, жертвами яких став вірменський народ Арцаха (Нагірного Карабаху), не лише погані, а ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та російською федерацією", - наголошують вони.

Вони заявили про "насильницьку депатріацію арцахських вірмен за допомогою голоду та військової агресії", порівнюючи це з "російською агресією й геноцидом проти народу України".

Так, неурядові організації та політичні сили вимагають: