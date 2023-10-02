Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС
Низка громадських і політичних сил закликають владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з ОДКБ, ЄАЕС (Євразійський економічний союз), СНД та подати заявку на членство в Євросоюзі.
З такою заявою вони виступили під час Форуму незалежності, передає вірменська служба Радіо Свободи.
Під час свого виступу вони засудили "загрози незалежності й територіальній цілісності Вірменії з боку росії та Азербайджану". Також вони закликали вірменських політиків негайно та радикально переглянути відносини з рф.
"В наші дні антивірменська позиція й політика, яку проводить російська влада, жертвами яких став вірменський народ Арцаха (Нагірного Карабаху), не лише погані, а ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та російською федерацією", - наголошують вони.
Вони заявили про "насильницьку депатріацію арцахських вірмен за допомогою голоду та військової агресії", порівнюючи це з "російською агресією й геноцидом проти народу України".
Так, неурядові організації та політичні сили вимагають:
- вийти з організацій ОДКБ, ЄАЕС, СНД, розірвавши всі військові та економічні угоди з росією,
- заборонити мовлення російських державних телеканалів і телеканалів, пов'язаних з державою, що транслюються в вірменському мультиплексі і через кабельну мережу,
- звернутися до Європейського Союзу з проханням про повноправне членство,
- підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канадою, Індією та іншими демократичними країнами Об'єднаного Заходу,
- ініціювати кроки щодо поглиблення двостороннього та багатостороннього військового й військово-технічного співробітництва з країнами Заходу та євроатлантичними органами.