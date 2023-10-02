Матеріали:
Теми:

Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС

02 жовтня 2023, 15:29
Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС
Фото: з відкритих джерел
Вірменських політиків закликають розірвати всі військові та економічні угоди з росією.

Низка громадських і політичних сил закликають владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з ОДКБ, ЄАЕС (Євразійський економічний союз), СНД та подати заявку на членство в Євросоюзі.

З такою заявою вони виступили під час Форуму незалежності, передає вірменська служба Радіо Свободи.

Під час свого виступу вони засудили "загрози незалежності й територіальній цілісності Вірменії з боку росії та Азербайджану". Також вони закликали вірменських політиків негайно та радикально переглянути відносини з рф.

"В наші дні антивірменська позиція й політика, яку проводить російська влада, жертвами яких став вірменський народ Арцаха (Нагірного Карабаху), не лише погані, а ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та російською федерацією", - наголошують вони.

Вони заявили про "насильницьку депатріацію арцахських вірмен за допомогою голоду та військової агресії", порівнюючи це з "російською агресією й геноцидом проти народу України".

Так,  неурядові організації та політичні сили вимагають:

  • вийти з організацій ОДКБ, ЄАЕС, СНД, розірвавши всі військові та економічні угоди з росією,
  • заборонити мовлення російських державних телеканалів і телеканалів, пов'язаних з державою, що транслюються в вірменському мультиплексі і через кабельну мережу,
  • звернутися до Європейського Союзу з проханням про повноправне членство,
  • підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канадою, Індією та іншими демократичними країнами Об'єднаного Заходу,
  • ініціювати кроки щодо поглиблення двостороннього та багатостороннього військового й військово-технічного співробітництва з країнами Заходу та євроатлантичними органами.
Вірменіячленство ЄСодкбвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Cуспільство
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 01:45
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється