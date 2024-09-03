Внаслідок атаки дронів на НПЗ у москві пошкоджено установку, що обробляла 50% сировини – ЗМІ

Очікується, що її полагодять через 5-6 днів.

Після атаки дронів 1 вересня Московський нафтопереробний завод "Газпромнефть" зупинив роботу установки “Євро+”.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Зазначається, що пошкоджена установка комбінованої переробки “Євро+”, включає в себе установку перегонки нафти CDU-6.

"Завод може відновити переробку нафти на установці Євро+ після ремонту через п'ять-шість днів, додали джерела", – йдеться у публікації.

На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти. Її установка з перегонки сирої нафти має потужність 6 мільйонів тонн нафти на рік. До складу "Євро+" також входять установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік. У 2023 році Московський завод переробив 11,6 мільйона тонн нафти, виробивши 2,6 мільйона тонн бензину, 3,3 мільйона тонн газойлю, 2,3 мільйона тонн мазуту і 0,9 мільйона тонн авіаційного палива.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що внаслідок удару сталася пожежа в «окремому технічному приміщенні» на заводі. Пізніше державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що пожежу вдалося локалізувати.

Нафтопереробний завод на південному сході Москви постраждав під час атаки безпілотника 1 вересня. Пожежі на НПЗ Капотня було присвоєно максимальний номер складності, який згодом був знижений з п'ятої, максимальної, до другої.