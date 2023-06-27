ЗСУ в червні відвоювали більше територій, ніж рф захопила протягом зими – Воллес
Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.
"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж росія захопила за весь свій зимовий наступ", – сказав очільник обританського оборонного відомства Бен Воллес.
Раніше міністр оборони Великої Британії заявив, що ракети Storm Shadow "майже безпомилково" атакували російську логістику.