Ворог почав використовувати проти ЗСУ хімічну зброю, яка вбиває за 5 хвилин

Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є рф.

Окупанти збільшують застосування хімічної зброї у війні проти України. Можливо, у такий спосіб вони "випробовують" міжнародну реакцію, щоб потім розширити тип подібного озброєння.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні представник Центру Андрій Рудик розповів, що у російські військові почали частіше застосовувати проти українських позицій гранати РГ-ВО із хлорацетофеноном (різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями).

У грудні 2023 року Україна зафіксувала 81 такий випадок, а за перші два тижні 2024 року ворог застосував хімзброю вже щонайменше 51 раз.

Андрій Рудик заявив, що гранати РГ-ВО можуть вбити військових, які перебувають у землянці чи закритому приміщенні, протягом п’яти хвилин. А дослідження показало, що нещодавно використана російська граната РГ-ВО була виготовлена ​​на невідомому, але, ймовірно, російському заводі 2023 року.

Зазначається, що так росія, можливо, намагається оцінити міжнародну реакцію на використання її військами хімічної зброї в Україні, щоб розширити тип таких озброєнь, якими окупанти здатні користуватися.