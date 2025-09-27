Вперше в історії: Військовий комітет НАТО зібрався в Латвії

Адже росія не повинна мати жодних ілюзій щодо рішучості Альянсу захищати своїх союзників.

У Ризі вперше проходить засідання Військового комітету НАТО - найвищого військового органу Альянсу. Відкриваючи конференцію, президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що росія не повинна сумніватися у рішучості НАТО захищати своїх союзників та ефективно стримувати будь-яку агресію.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на виступ президента.

"Мова не про Excel-таблиці чи політичні гасла, а про реальні військові можливості, яких потребують наші армії, флот і повітряні сили, щоб реагувати як на традиційні, так і на нові загрози. росія це довгострокова загроза євроатлантичній безпеці, і вона постійно випробовує НАТО та Європу", - заявив Рінкевичс.

На зустрічі, яка відбувається під головуванням адмірала Джузеппе Каво Драгоне, учасники зосереджені на імплементації рішень саміту НАТО в Гаазі, а також на посиленні колективного стримування та обороноздатності Альянсу.

Президент наголосив, що найкращий спосіб захистити держави-члени — це ефективне стримування, підкріплене реальними оборонними ресурсами. За його словами, Латвія вже інвестує в посилення своєї обороноздатності й незабаром буде готова направляти на оборону 5% ВВП.

Він також підкреслив важливість присутності союзних сил у країні, зокрема багатонаціональної бригади НАТО під керівництвом Канади, а також підтримав ініціативу створення Балтійської лінії оборони. Рінкевичс позитивно оцінив і операції Альянсу, спрямовані проти так званого «тіньового флоту» Росії, який намагається обійти санкції та становить загрозу морській безпеці.

Засідання проходить під головуванням голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне. У центрі обговорення - реалізація рішень липневого саміту Альянсу в Гаазі, зокрема зміцнення колективної оборони, реагування на гібридні загрози та посилення східного флангу НАТО.

Це перше в історії засідання Військового комітету НАТО в Латвії і перша зустріч командувачів збройними силами країн Альянсу після саміту в Нідерландах. Подія символізує зростаючу роль східного флангу НАТО та посилення уваги до безпеки Балтійського регіону.