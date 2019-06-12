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ВР ухвалила в першому читанні зміни до закону про фізкультуру і спорт

Зокрема, згідно з цим доповненням, Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту зможуть представляти Україну в міжнародних спортивних організаціях
Документ пропонує доповнити чинний закон "Про фізичну культуру і спорт" низкою нових норм, що стосуються насамперед діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.
ВР ухвалила в першому читанні зміни до закону про фізкультуру і спорт Фото:pressident.gov.ua

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2077 про внесення змін до закону про фізичну культуру і спорт щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За ухвалення законопроекту за основу проголосували 279 народних депутатів.

Документ пропонує доповнити чинний закон "Про фізичну культуру і спорт" низкою нових норм, що стосуються насамперед діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Зокрема, згідно з цим доповненням, Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту зможуть представляти Україну в міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах і Гімназіаді, інших міжнародних спортивних змаганнях, організовувати й проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, а також отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету як громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до закону.

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06 12 2019 17:20
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