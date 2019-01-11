Рада підтримала у першому читанні законопроект про фінмоніторинг

Зазначається, що ухвалення законопроєкту також дозволить Україні виконати одну з ключових умов для надання ЄС другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро у 2019 році

"Увага та ресурси фокусуватимуться на зонах підвищеного ризику, а не на операціях пересічних громадян. Це дозволить ефективніше запобігати злочинам, пов’язаним з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Чітко прописані механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилюються вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній", - йдеться у повідомленні.

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", повідомляє "Економічна Правда".

За відповідне рішення проголосували 378 народних депутатів, передає пресслужба Мінфіну.

"На сьогоднішній день в Україні діє застаріла система запобігання легалізації і моніторингу. Цим законом ми імплементуємо 4 Директиву Європейського Союзу і частково 5 Директиву.

Це ті речі, які давно працюють в Європі. Ці умови є важливими для членів ЄС та тих, хто подається на членство в ЄС", - заявила голова Мінфіну Оксана Маркарова під час представлення законопроєкту у парламенті.

"Завдяки новому законопроєкту під пильним наглядом контролюючих органів будуть фінансові операції олігархів, корумпованих чиновників, великого бізнесу.

Закон зіпсує життя схемщикам, закриваючи низку законодавчих шпарин. У ньому чітко прописані механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, якщо вони пов’язані з виведенням грошей в офшори чи фінансування тероризму", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що законопроект передбачає мінімізацію витрат часу для бізнесу - із 17 до 4 зменшується кількість операцій, про які обов’язково звітуватимуть суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі), причому звітування відбуватиметься за кейсовим принципом.

Крім цього, йдеться про спрощення звітування - зі 150 тис грн до 400 тис грн збільшується розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а строки подачі звітності подовжено з 3 до 5 робочих днів.

Також передбачається діджиталізація процесів - спрощення доступу до фінансових послуг через цифрову ідентифікацію, що уможливить дистанційну верифікацію власника операцій.

Також вводяться нові правила при накладенні штрафу на банки.

"Відтепер значення матиме масштабність порушення, а не розмір статутного капіталу. Це забезпечить рівні умови для усіх банків", - підкреслили у Мінфіні.

Крім цього, законопроєкт передбачає підвищення ефективності роботи суб'єктів первинного фінансового моніторингу та захист громадян України.

"Увага та ресурси фокусуватимуться на зонах підвищеного ризику, а не на операціях пересічних громадян. Це дозволить ефективніше запобігати злочинам, пов’язаним з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Чітко прописані механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилюються вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту також дозволить Україні виконати одну з ключових умов для надання ЄС другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро у 2019 році.

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