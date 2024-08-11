Вторгнення в росію це найризикованіше рішення Зеленського – Times

В рейді до рф бере участь від 6000 до 10 000 українських військових.

Вторгнення на російську територію в Курській області - найризикованіше рішення президента України Володимира Зеленського на сьогодні.

Воно застало зненацька не тільки кремль, а й західних партнерів Києва, пише професор з оборонних досліджень з Лондона Майкл Кларк для The Times.

"Зеленський відчайдушно намагається змінити думку про те, що Україна програє війну. Успіхи на Чорному морі та проти російських військ у Криму не привертають уваги всього світу, коли армію його країни повільно, але неухильно витісняють з більшої території на сході України. Зеленський намагається знайти спосіб зупинити або повернути назад цю динаміку. Цей стратегічний військовий вибір багато в чому відповідає його стилю: сміливий і ризикований", - ідеться в статті.

В матеріалі написано, що це дійсно сміливий крок.

"москва не бачила жодного метра своєї території, ніким захопленого з 1941 року. Картини з Курської області шокують російську громадськість, і Кремлю може бути важко впоратися з цим ефектом. Це також викличе нудоту у деяких західних лідерів, оскільки елементи наземної техніки НАТО тепер використовуються всередині рф - ще один поріг подолано", - пише Кларк.

За його словами, є ознаки того, що Київ налаштований серйозно, адже у рейді до росії беруть участь від 6000 до 10 000 бійців із 22-ї та 88-ї механізованих бригад та з 80-ї десантно-штурмової бригади.

"Українська армія, вочевидь, має намір стояти і битися у створеному нею котлі, який ще може бути посилений... Київ, імовірно, готовий ризикнути цінними солдатами і технікою, щоб зайняти тут хоч якусь позицію. Критики Зеленського будутьстверджувати, що це зловживання як життями солдатів, так і важким металом, якого Україна відчайдушно потребує", - йдеться в статті.

Автор пише, що цей удар не зможе повернути хід війни назад.

"Натомість її військовий успіх вимірюватиметься тим, наскільки дорого українці зможуть змусити Москву заплатити за можливе повернення їхньої території. Якщо боротьба затягнеться і ціна буде високою, українські сили можуть відчути непропорційну вигоду в інших місцях", - додає професор.