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Втрати росії 200 000 осіб, вбито і поранено 1800 офіцерів — генерал НАТО в Європі

04 березня 2023, 16:19
Втрати росії 200 000 осіб, вбито і поранено 1800 офіцерів — генерал НАТО в Європі
Фото: history.com
За рік повномасштабного вторгнення в Україну понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті чи поранені.

За рік повномасштабного вторгнення в Україну понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті чи поранені.Таку заяву зробив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. 

Пише Spiegel.

Генерал Каволі виступив почесним гостем на традиційному обіді в мерії Гамбурга і сказав: "масштаби цієї війни неймовірні".

рф вже втратила понад 2000 танків і в середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на добу.

Генерал НАТО заявив, що після нападу росії на Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав Каволі.

І при цьому він наголосив на важливості цивільного лідерства: "Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів".

Два дні тому стало відомо, генеральний штаб ЗСУ заявив, що росія втратила в Україні більше 150 000 солдатів.

ЄСРосіяНАТОгенералвтрати

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