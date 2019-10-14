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ВВС змінить написання української столиці з Kiev на Kyiv

Британська телерадіомовна корпорація ВВС відсьогодні змінить написання української столиці англійською мовою з Kiev на Kyiv.
ВВС змінить написання української столиці з Kiev на Kyiv amazingukraine.pro

ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття міжнародною аудиторією, передає "Громадське".

"Через те, що "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві ВВС.

Нове правило написання у текстах, на картах та у графіках ВВС починає діяти з 14 жовтня 2019 року, однак кілька місяців ще триватиме перехідний період, протягом якого в англомовних текстах можуть вживати таке формулювання: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", раніше відомий як "Kiev").

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.

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14 10 2019 16:30
ТЕГИ: Київ, BBC
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