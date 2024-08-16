Вибори Волза і Венса на посади віцепрезидентів можуть свідчити про серйозні зміни у зовнішній політиці США – The Hill

Трамп та Гарріс повинні детально пояснити, як саме вони планують діяти щодо Ізраїля та України.

Незабаром після того, як Камала Гарріс оголосила губернатора штату Міннесота Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти, лівий фланг Демократичної партії не залишив жодних сумнівів щодо того, що, на їхню думку, це означає для зовнішньої політики США.

Про це йдеться в газеті The Hill.

"Сьогоднішній день став ще однією ознакою того, що наша колективна сила може створити історичний зсув у Демократичній партії: відхід від мілітаризму і безкарності за воєнні злочини Ізраїля", — йдеться у спільній заяві кількох пропалестинських груп.

Камала Гарріс з часом зіткнеться з важким вибором: чи залишитися на стороні традиційної підтримки Ізраїля, що може викликати незадоволення серед прогресивного крила партії, чи змінити цю політику.

Щось подібне відбувається і з боку республіканців, де обранець колишнього президента Трампа на посаду віцепрезидента сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс породив очікування серед правих ізоляціоністів, що США покинуть Україну під час другого президентського терміну Трампа.

"І колишній президент Трамп, і віцепрезидент Гарріс повинні детально пояснити, як вони планують розв'язувати проблеми, пов'язані з Ізраїлем і Україною, якщо їх оберуть. Ніщо з того, що ми чули сьогодні, навіть віддалено не відповідає цьому стандарту. Трамп, звичайно, пообіцяв, що покладе край війні в Україні протягом 24 годин, не пропонуючи жодних деталей про те, як він це зробить", — зазначено в газеті.