На російському Транссибі стався вибух

13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї рф стався вибух, унаслідок якого був паралізований рух вантажних потягів на Транссибірській магістралі — одній із головних логістичних артерій росії.

У розвідці зазначають, що по Транссибірській магістралі російські окупанти активно перевозять озброєння та боєприпаси, зокрема отримані з території Північної Кореї. У результаті вибуху під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, що фактично зупинило рух на ділянці й створило суттєві логістичні проблеми для російських військових.