Вибух на військовому полігоні в Польщі: поранені двоє цивільних

Усі постраждалі незаконно проникли на закриту територію.

На полігоні у Варшаві, в районі Рембертув, стався вибух вибухового пристрою — внаслідок інциденту постраждали двоє цивільних, які нелегально проникли на територію.

Про це інформує Polsat News.

У польському районі Рембертув, у межах військового полігону, вибухнув невідомий пристрій.

Внаслідок інциденту зазнали поранень двоє громадян, які проникли на базу попри встановлені заборони.

Як повідомляється, одним із постраждалих є чоловік віком близько 50 років, а другим, приблизно 30-річний. Обидва отримали численні рвані рани й перебувають у тяжкому стані. Негайно на місце прибули карета швидкої допомоги та гелікоптер медичної авіації.

На даний момент військова жандармерія за участі саперів забезпечує місце події та розпочала розслідування обставин вибуху - джерело вибухового пристрою ще не встановлено.