Вибух на військовому полігоні в Польщі: поранені двоє цивільних
На полігоні у Варшаві, в районі Рембертув, стався вибух вибухового пристрою — внаслідок інциденту постраждали двоє цивільних, які нелегально проникли на територію.
Про це інформує Polsat News.
У польському районі Рембертув, у межах військового полігону, вибухнув невідомий пристрій.
Внаслідок інциденту зазнали поранень двоє громадян, які проникли на базу попри встановлені заборони.
Як повідомляється, одним із постраждалих є чоловік віком близько 50 років, а другим, приблизно 30-річний. Обидва отримали численні рвані рани й перебувають у тяжкому стані. Негайно на місце прибули карета швидкої допомоги та гелікоптер медичної авіації.
На даний момент військова жандармерія за участі саперів забезпечує місце події та розпочала розслідування обставин вибуху - джерело вибухового пристрою ще не встановлено.