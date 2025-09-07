Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вибух на військовому полігоні в Польщі: поранені двоє цивільних

07 вересня 2025, 17:23
Вибух на військовому полігоні в Польщі: поранені двоє цивільних
Фото: з вільного доступу
Усі постраждалі незаконно проникли на закриту територію.

На полігоні у Варшаві, в районі Рембертув, стався вибух вибухового пристрою — внаслідок інциденту постраждали двоє цивільних, які нелегально проникли на територію.

Про це інформує Polsat News.

У польському районі Рембертув, у межах військового полігону, вибухнув невідомий пристрій. 

Внаслідок інциденту зазнали поранень двоє громадян, які проникли на базу попри встановлені заборони.

Як повідомляється, одним із постраждалих є чоловік віком близько 50 років, а другим, приблизно 30-річний. Обидва отримали численні рвані рани й перебувають у тяжкому стані. Негайно на місце прибули карета швидкої допомоги та гелікоптер медичної авіації.

На даний момент військова жандармерія за участі саперів забезпечує місце події та розпочала розслідування обставин вибуху - джерело вибухового пристрою ще не встановлено.

Крім того, сьогодні вкотре у Польщі знову впав невідомий дрон.
 
