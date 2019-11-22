"Видавництво Старого Лева" продало права на публікації своїх книг у РФ і назвало це культурною боротьбою

Львівське «видавництво Старого Лева» продало права на публікацію книг «Я так чую» і «Я так бачу» російському видавництву «Манн, Іванов і Фарбер». Про це 20 листопада на фейсбуці повідомив видавець і художник Ілля Стронґовський.

Книги «Я так чую» і «Я так бачу» - книги-картинки від майстерні «Аґрафка» про слух і зір, передає LB.ua.

«Оскільки "МІФ" імпортує книги і в Україні, "Аґрафка" російською мовою тепер продається не тільки в Росії, але і в Україні. Але гроші за неї російською йдуть у Росію», - підкреслив Стронґовський.

Через це у соцмережах почалися суперечки: більшість користувачів виступили проти такої торгівлі з Росією.

У свою чергу, «видавництво Старого Лева» опублікувало свою позицію щодо цього. У видавництві розцінили торгівлю з РФ, як популяризацію української культури на «ворожій території».

«Нам важливо показувати, що український культурний продукт, а саме книжковий, – самодостатній і конкурентоздатний на всіх ринках. Популяризувати українську книжку – це добре. Популяризувати українську культуру – добре. І на ворожій території також. Така культурна боротьба і пропаганда. Ми не видаємо російські книжки і не популяризуємо їх, не відвідуємо територію Росії. Натомість хочемо, щоб українську книжку знали і визнавали скрізь, як і нашу державу», - йдеться у заяві видавництва.

За їх інфрмацією, права на видання майстерні «Аґрафка» придбали 22 країни, серед яких Японія, Франція, Іспанія, ОАЕ.

«Цей крок ми сприймаємо як можливість продемонструвати наскільки сильним є український культурний продукт. У російському інформаційному колі насаджені стереотипи про Україну меншовартісну, недолугу, ні на що не здатну. А тут видання української книги, яка перемогла на багатьох конкурсах у світі, видана багатьма мовами, як свідчення того, що українська книжка крута», - заявили у видавництві й додали, що рішення продавати права на видання книг російському видавництву було непростим.

У видавництві також підкреслили, що згідно з угодою з російським «МІФ», реалізація книг «Аґрафка» російською мовою в Україні заборонена.

«Для нас це важливий пункт, який ми прописали у контракті. Наразі ми докладаємо усіх зусиль, щоби з’ясувати ситуацію порушення цих домовленостей і не допустити факту продажу наших видань у російському перекладі в Україні. Адже для нас принциповим є поширення книг на території України українською мовою», - зазначило «видавництво Старого Лева».

Нагадаємо, що з бібліотеки школи Табер у Барселоні прибрали 200 книжок, які пропагують "токсичні гендерні стереотипи". Серед них казки "Червона шапочка" та "Спляча красуня".