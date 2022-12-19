Виключенням з ФІФА та УЄФА попередили українську асоціацію футболу, через плани провести позачергові вибори президента УАФ

ФІФА та УЄФА відправили листа віцепрезидентам Української асоціації футболу з попередженням про можливе виключення через плани провести позачергові вибори президента. Члени УАФ нібито хочуть змістити з цієї посади Андрія Павелка.

Відповідний лист у своєму Facebook оприлюднив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Будучи першим віцепрезидентом УАФ, поважаючи футбольні правила, якими регламентована діяльність FIFA, UEFA та національних футбольних асоціацій, я інформував міжнародні футбольні органи про наміри третіх сил вчинити буквально рейдерське захоплення влади в українському Будинку футболу. Очікувано, закривати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде", — зазначив він.

Раніше українські ЗМІ писали, що УАФ планує на 20 грудня провести віртуальний виконком, на якому ухвалять рішення змістити з посади президента УАФ Андрія Павелка. Замість нього нібито планували обрати колишнього футболіста Андрія Шевченка.

29 листопада Печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт.

Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ мав право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень. Заставу внесли у той же день.