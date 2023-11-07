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Використати "заморожені" кошти рф для відновлення України не так просто – Politico

07 листопада 2023, 16:28
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Фото: profi-forex.org
Бажання Євросоюзу використати мільярди доларів заморожених російських активів для відновлення України стикається з проблемами.

Одна з них - занепокоєння ризиками для фінансових ринків. 

Про це повідомило Politico

В жовтня лідери ЄС на саміті підтримали кроки з використання прибутків, отриманих від державних активів росії, для відбудови України. 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла представити чіткі плани до кінця року, але деякі європейські уряди в приватному порядку занепокоєні ризиками для фінансових ринків від такого кроку. 

Побоювання тепер загрожують ускладнити ініціативу фон дер Ляєн.

Бельгія володіє більшістю російських активів, заморожених в ЄС на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і бельгійський уряд неохоче погоджується на рейдерське захоплення коштів, призначених для відновлення України, якщо решта країн G7 не зробить такого ж кроку разом з ЄС.

"Ми шукаємо разом з країнами G7 і Європейською комісією структурне рішення для заморожених активів, яке не дестабілізує міжнародну фінансову систему", – заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, виступаючи перед дипломатами в понеділок.

Більшість золотовалютних резервів рф, заморожених через санкції на початку війни, перебувають в ЄС: з них €180 млрд розміщені в бельгійському Euroclear, який виконує функції зберігача російських резервів.

Коли російські цінні папери досягають терміну погашення і реінвестуються фінансовими посередниками, вони приносять прибуток. За перші 9 місяців цього року Euroclear отримав €3 млрд прибутку від заморожених активів.

Euroclear добровільно відокремив прибутки, отримані від російських активів, але заявив, що поніс 34 млн витрат на управління та юридичні витрати, а також, за оцінками, €18 млн втрачених можливостей отримання доходу. На питання про наміри ЄС використати ці прибутки - Euroclear відмовився від коментарів.

ЄС вже давно хоче оподаткування цих прибутків на користь України, але Європейський центральний банк і деякі столиці ЄС, зокрема Париж, Берлін і Брюссель, мають сумніви. Вони побоюються, що цей крок розхитає фінансові ринки і послабить позицію € як резервної валюти.

Бельгія і Люксембург хочуть отримати гарантії того, що вони не будуть змушені нести всі юридичні і фінансові ризики цього безпрецедентного кроку. В Люксембурзі розташований ще один кліринговий центр, в якому наразі зберігаються заморожені російські активи – Clearstream.

Міністр фінансів США Джанет Єллен підтримала європейські плани щодо доступу до заморожених активів. G7 політично підтримала цю ідею, але ініціатива G7 також ризикує призвести до ще більших затримок. 

Узгоджені формулювання в заяві G7 поки що не виходять за рамки "вивчення" того, як ці гроші можуть бути спрямовані на підтримку України.

В кінці жовтня під час саміту в Брюсселі лідери ЄС схвалили план про спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

РосіякоштиЄвросоюзвідновлення

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