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ПОЛІТИКА

Винищувачі Британії і Німеччини перехопили російські літаки поблизу повітряного простору Естонії — BBC

15 березня 2023, 11:03
Винищувачі Британії і Німеччини перехопили російські літаки поблизу повітряного простору Естонії — BBC
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Саме перехоплення літака рф було рутинним, але подібна операція вперше проводиться спільно двома країнами.

Винищувачі ВПС Британії та Німеччини перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії в рамках першої спільної операції такого роду.

 Про це повідомляє BBC.

Два винищувачі Typhoon у вівторок, 14 березня, перехопили російський літак-заправник Іл-78 (за класифікацією НАТО він має назву Midas), що летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом.

Літак не виходив на зв'язок з авіадиспетчерами в Естонії.

Британські і німецькі військово-повітряні сили наразі проводять планові спільні операції НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні. Саме перехоплення літака рф було рутинним, але подібна операція вперше проводиться спільно двома країнами.

Інцидент стався на тлі посилення напруженості між НАТО і рф через російське вторгнення в Україну. Зазначається, що немає жодних доказів будь-якого зв'язку з повідомленнями про зіткнення російського винищувача і американського безпілотника над Чорним морем, яке сталося у вівторок, 14 березня.

Після супроводу Іл-78 обидва винищувачі були перенаправлені на перехоплення літака Ан-148, який також проходив поблизу повітряного простору Естонії.

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) готуються до того, щоб у квітні перебрати від німецьких ВПС провідну роль в давно започаткованій місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтії. RAF очолюватиме місію протягом чотирьох місяців, а спільні британські і німецькі операції триватимуть до кінця квітня.

Чотири літаки RAF Typhoon наразі розгорнуті в рамках місії і базуються на авіабазі Емарі в Естонії.

"НАТО продовжує формувати основу нашої колективної безпеки. Це спільне розгортання британських і німецьких сил в країнах Балтії чітко демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО і водночас демонструє нашу об'єднану силу", - сказав міністр збройних сил Британії Джейс Хеппі.

Раніше повідомлялося, що 14 березня над Чорним морем був збитий безпілотник MQ-9 Reaper ВМС США, який діяв у міжнародному повітряному просторі. Американська сторона звинуватила у цьому росію, заявивши, що це зробили російські винищувачі Су-27.

НімеччинаЕстоніяБританіявинищувачі

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