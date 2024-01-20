Виробництво боєприпасів у Фінляндії для ЗСУ може зупинитись через страйк, запланований на чотирьох заводах

Страйк запланований на 1 і 2 лютого.

У Фінляндії через страйк, запланований на 1 і 2 лютого, може зупинитися виробництво боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомило фінське видання Yle.

"Акції заплановані на 1 і 2 лютого на чотирьох заводах Nammo з виробництва боєприпасів та пороху в Лапуа, Састамалі та Віхтавуорі", - сказано в повідомленні.

"У цій світовій ситуації та під час війни в Україні зупиняти виробництво - це погано. На всіх чотирьох заводах портфелі замовлень на цей рік заповнені. Це також вплине на постачання боєприпасів в Україну", - цитує видання слова гендиректора компанії Раймо Хеласмякі.

Зазначається, що страйк найбільше вплине на виробництво пороху. Саме пороху зараз у світі відчувається великий дефіцит.

У той же час Хеласмякі наголосив, що заводи не постачають боєприпаси Україні безпосередньо: їх купують Сили оборони, а вже потім озброєння експортується.

"На фабриках Nammo працює 450 співробітників, до страйків мають намір приєднатися близько 350 робітників", - уточнюється в повідомленні.

Тим часом у міністерстві оборони Фінляндії упевнені, що призупинення роботи заводів не вплине на кількість та якість постачання боєприпасів для ЗСУ.