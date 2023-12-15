Високий суд Лондону присуджує принцу Гаррі компенсацію за незаконне прослуховування журналістами та інші порушення конфіденційності

Раніше принц подав до суду на видавця Mirror Group Newspapers (MGN), який видає, серед іншого, газету Daily Mirror.

Високий суд Лондону ухвалив, що британський принц Гаррі постраждав через прослуховування та інші незаконні методи збору даних журналістами. Принц отримає грошову компенсацію.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше принц подав до суду на видавця Mirror Group Newspapers (MGN), який видає, серед іншого, газету Daily Mirror.

За словами Гаррі, MGN переслідувала його протягом 15 років, починаючи з 1996 року. Гаррі стверджував, що автори понад 140 статей, опублікованих у виданнях MGN, використовували незаконні методи збору даних.

Судове засідання 15 грудня стосувався лише частини цих статей. Суддя вирішив, що журналісти незаконно збирали дані у 15 випадках. Принцу Гаррі присудили £140 600 (близько $180 700) компенсації.

Верховний суд Лондону дозволив принцу Гаррі, Елтону Джону і ще пʼятьом позивачам судитися з видавцем британської газети Daily Mail — Associated Newspaper.

Видавця звинувачують у зломі телефонів та інших серйозних порушеннях конфіденційності. Деякі випадки сталися 30 років тому. Associated Newspaper хотіла припинити судовий процес, посилаючись на несвоєчасність подання позову, однак суддя вирішив, що розгляд має продовжитися.

У своїх заявах принц Гаррі, сер Елтон Джон, Девід Ферніш, Елізабет Герлі, Седі Фрост, сер Саймон Гʼюз та баронеса Дорін Лоуренс детально описали незаконні дії журналістів Mail і 19 приватних детективів, які працювали на них. Йдеться, зокрема, про прослуховування телефонів і автівок, приховані мікрофони у вікнах, а також отримання медичної документації шляхом обману. Усе це відбувалося з 1993 по 2011 рік і пізніше. Представники Associated Newspaper заперечують свою причетність.