Витік розвідданих Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення за шістьма пунктами

Історія про 21-річного військовослужбовця Націгвардії ВПС США і витік через нього секретних матеріалів сколихнула всі міжнародні ЗМІ в квітні.

Федеральне журі США висунуло обвинувачення військовослужбовцю Національної гвардії ВПС, звинуваченому в розголошенні надсекретних записів військової розвідки в Інтернеті. Проти 21-річного Джека Дугласа Тейшейри з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, висунули звинувачення за шістьма пунктами в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони.

Про це повідомляє Reuters.

Кожне звинувачення в несанкціонованому зберіганні та передачі інформації про національну оборону передбачає покарання до 10 років ув'язнення, до трьох років звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 000 доларів США, додали у відомстві.

Тейшейра звинувачується в скоєнні одного з найсерйозніших порушень безпеки США з тих пір, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.

Його заарештували в квітні після того, як він нібито опублікував суворо секретні матеріали в додатку для обміну повідомленнями Discord, що викликало занепокоєння щодо того, як льотчик низького рівня міг мати такий широкий доступ до військових секретів. Пізніше двох командирів його підрозділу було відсторонено .

Федеральний закон вимагає від уряду забезпечити обвинувальний висновок протягом 30 днів після арешту особи, і в четвер закінчився 30-денний термін.

У витоку документів містилася суворо секретна інформація про союзників і супротивників, включаючи деталі від протиповітряної оборони України під час російського вторгнення до ізраїльського розвідувального агентства Моссад. Президент США Джо Байден розпорядився розслідувати, чому передбачуваний витік мав доступ до конфіденційної інформації.

Член 102-го розвідувального підрозділу Національної гвардії Массачусетса, Тейшейра раніше відмовився від права на попереднє слухання.

Його звинуватили в кримінальній справі за одним пунктом порушення Закону про шпигунство за незаконне копіювання та передачу конфіденційних матеріалів захисту, а за другим звинуваченням стосувалися незаконного переміщення матеріалів захисту в недозволене місце.