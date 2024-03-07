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ПОЛІТИКА

Витрати на оборону Німеччини вперше з часів Холодної війни перевершують британські – The Telegraph

07 березня 2024, 14:53
Витрати на оборону Німеччини вперше з часів Холодної війни перевершують британські – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Німеччина прагне стати головним гравцем у сфері безпеки в Європі.

Згідно з новими прогнозами, до 2025 року витрати Німеччини на оборону випереджатимуть витрати Великої Британії. Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) прогнозує, що у 2030 році Німеччина витрачатиме на оборону близько 120 мільярдів доларів (94,13 мільярда фунтів стерлінгів) на рік порівняно з Великою Британією, яка, за прогнозами, витрачатиме близько 90 мільярдів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Якщо Німеччина зрештою перевищить витрати Великої Британії, це стане першим випадком, коли вона зробить це з 1981 року. Депутати від британської партії Торі в середу 6 березня висловили розчарування тим, що в урядовому бюджеті не було оголошено про виділення нових коштів для Міністерства оборони.

"Усі дані [про витрати Німеччини на оборону] базуються на щорічній оцінці глобальних військових можливостей і оборонної економіки", — зазначили в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Німеччина пообіцяла значно збільшити свій оборонний бюджет в рамках Zeitenwende, або повороту часу, у відповідь на російське вторгнення в Україну. Цього року Німеччина вперше з часів холодної війни виконала цільовий показник витрат на оборону у 2% ВВП, оскільки Берлін прагне стати головним гравцем у сфері безпеки в Європі після десятиліть відходу на задній план у військових питаннях.

НімеччинаоборонаБританія

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